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ترامب ينسحب والسعودية تؤيد ... روحاني: قلنا قبل 40 عاماً بأن إيران تلتزم بالعهود عكس أميركا

8
MAY
2018
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القى الرئيس الاميركي دونالد ترامب كلمة بشأن مصير الاتفاق النووي مع إيران قائلاً ان الاتفاق النووي كان يفترض حماية أميركا  لكنه سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم وحلفائها ولدينا دليل أن الوعود الإيرانية كانت كاذبة ونحن لا يمكننا منع إيران من امتلاك قنبلة نووية استناداً إلى تركيبة هذا الاتفاق لذلك أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي

مؤكداً ان مواجهة إيران ستكون أقوى من أي وقت مضى، وقع ترامب على مذكرة إعادة فرض العقوبات على إيران معلقاً ان توقيع مذكرة العقوبات على إيران سيجعل أميركا أكثر أمناً

فعلّق نتنياهو على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي قائلاً "إنه قرار شجاع وصحيح وأنا وشعب إسرائيل نثمن عاليا قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي"

وفور اعلان الانسحاب اتخذت قوات الاحتلال قرار بفتح الملاجئ بحجة انه جاء بعد رصد سلسلة مؤشرات عسكرية إيرانية استثنائية في سوريا

اما وبعكس السعودية التي أيدت الخطوات التي أعلنها ترامب حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. فقد صرّح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرونان فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف للقرار الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وأضاف موغريني "أتوجّه إلى جميع الأطراف لا تسمحوا لأي شخص بتفكيك الاتفاق النووي مع إيران"

فصرّح الرئيس الايراني حسن روحاني " الليلة شاهدنا تجربة تاريخية في ذلك الكلام الذي قلناه قبل 40 عاماً بأن إيران تلتزم بالعهود عكس أميركا" سائلاً "متى التزمت واشنطن بتعهداتها منذ توقيع الاتفاق النووي؟ الحكومة الإيرانية التزمت بما تعهدت به لكن واشنطن لا تحترم الاتفاقات الدولية، الاتفاق النووي هو اتفاقية دولية ولم يكن بين إيران والولايات المتحدة الأميركية فقط" وأضاف بان " إذا كانت الاتفاقية حبراً على ورق ولن تضمن مصالحنا فسيكون لنا طريق واضح ونحن مستعدون لكل الظروف وعلى الشعب الإيراني ألّا يقلق في هذه المرحلة وسيكون هناك هدوء واستقرار في الأسواق وتأمين للعملات الصعبة التي يحتاجها الشعب فما قام به ترامب حرب نفسية ولن نمسح له بالضغط الاقتصادي والسياسي وشعبنا أكثر اتحاداً اليوم. لقد  وجهتُ وزارة الخارجية لإجراء محادثات مع موسكو والصين والدول الأوروبية وعلى الشعب الإيراني ألّا يقلق في هذه المرحلة" مأكدأً بأنه سيكون هناك هدوء واستقرار في الأسواق وتأمين للعملات الصعبة التي يحتاجها الشعب وما قام به ترامب حرب نفسية ولن نمسح له بالضغط الاقتصادي والسياسي وشعبنا أكثر اتحاداً اليوم"

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