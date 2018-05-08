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بالصورة - فاز بالانتخابات وخسر أسنانه!

8
MAY
2018
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تعرض العمدة الجديد لمدينة فرايبورغ الألمانية لهجوم من أحد الأشخاص أثناء احتفاله بنتائج انتخابات رئاسة المدينة.

 

واحتفل مارتن هورن (33 عاما) بين أنصاره وأعضاء فريقه الانتخابي. وكان يصافح المحتفلين معه عندما قفز إليه رجل فجأة وضربه على وجهه.

 

وكانت نتائج الضربة المفاجئة سيئة جدا على العمدة الجديد، حيث كسر على إثرها أنفه ونظاراته وخسر بسببها اثنين من أسنانه.

 

واحتجزت الشرطة المحلية المعتدي، وتبين أنه من السكان المحليين، ويبلغ من العمر 54 عاما. وبحسب شهود عيان حضروا عند القبض على المعتدي، فإن دافع الهجوم لم يكن سياسيا بل لأنه كان يعاني من مشاكل عقلية.

 

وصرح مارتن هورن، الذي نقل إلى المستشفى فورا، أن الحادث لم يعكر صفوه، وشكر مرة أخرى ناخبيه وكذلك الأطباء الذين قاموا بإسعافه وتضميد جراحه، وقال: "كسر في الأنف وغرزتين صغيرتين وسن مكسور شيء بسيط ولا يذكر".

 

وسوف يحل مارتن هورن مكان ديتر سالومون من حزب الخضر، والذي شغل منصب عمدة مدينة فرايبورغ لمدة 16 عاما.

 

(روسيا اليوم) 

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