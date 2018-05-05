دب يقتل رجلا حاول التقاط صورة معه!

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حاول سائق سيارة أجرة التقاط صورة مع دب جريح من نوع "الدب الكسلان" على قارعة الطريق، ولم يكن يعلم أنها ستكون آخر محاولة لالتقاط صورة في حياته.

وتفيد Odisha Sun Times، بأن الحادث وقع عندما كان السائق يقود سيارته ومعه ركاب عائدون من حفل زفاف في ولاية أوريسا الشرقية في الهند، حيث شاهد السائق الدب الجريح على جانب الطريق، فأوقف سيارته وحاول التقاط صورة سيلفي معه.

وعند اقترابه منه، انقض الدب عليه وطرحه أرضا وهاجمه حتى فارق الحياة. ولم يتجرأ ركاب السيارة على الاقتراب لمساعدة السائق، بل اكتفى أحدهم برمي حجر على الدب، ما زاده غضبا، ومن ثم اتصلوا بعمال الغابات الذين حضروا بعد فوات الأوان.