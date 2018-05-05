صحيفة سعودية تتحدث عن 'السيناريو الأقرب' للحرب ضد إيران!

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رجحت صحيفة سعودية أن تشهد منطقة الشرق الأوسط في القريب حربا ضد إيران في سوريا، تتحول لاحقا إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران.

ورصدت صحيفة "عكاظ" اليوم في موضوع بعنوان "السيناريو الأقرب: حرب ضد الوجود الإيراني في سورية... بتأييد الغرب"، رصدت تزايد "الدلائل على أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد قريباً حرباً ضد إيران، ستكون بدايتها ضد الوجود الإيراني في سورية، ثم قد تنتقل لتصبح حرباً مباشرة بين إيران والكيان الإسرائيلي".

ولفتت الصحيفة في هذا الصدد إلى "تفاقم التهديد والتوعد بين الجانبين، بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن النظام الإيراني (يعيش أيامه الأخيرة)، فيما رد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بأن 100 ألف صاروخ جاهزة للطيران باتجاه إسرائيل".

واختتمت "عكاظ" تقريرها المقتضب بالقول إنه "يُعتقد بأن الدول الغربية الكبرى تؤيد إسرائيل ضد إيران. لكن خبراء كثر يرون أن الصدام المرتقب يحتم تفكيراً معمقاً بسبب المخاطر التي قد تترتب عليه في المنطقة والعالم".