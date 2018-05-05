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أميركا تعيد إنشاء الأسطول الثاني في الأطلسي بعد 7 سنوات من تفكيكه

5
MAY
2018
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 سبوتنيك-

أعلنت القوات البحرية الأميركية عن إعادة إنشاء أسطولها الثاني المسؤول عن شمال المحيط الأطلسي بعد نحو 7 سنوات من تفكيكه.


وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية، امس الجمعة، “استراتيجيتنا الدفاعية الوطنية تعلن بوضوح أننا عدنا إلى حقبة تشهد منافسة كبيرة على النفوذ في ظل مناخ أمني يزداد تعقيدا وينطوي على مزيد من التحديات”. وأضاف “الأسطول الثاني سيمارس مهامه الخاصة بالعمليات والإدارة باستخدام السفن والطائرات والقوات على الساحل الشرقي وشمال المحيط الأطلسي”.


ووفقا لـ”رويترز”، قال مسؤول بالبحرية الأميركية طلب عدم نشر اسمه إن عددا من القرارات مثل من سيقود الأسطول الثاني والموارد التي سيشملها لم تتخذ بعد وليس واضحا متى سيبدأ الأسطول عمله. وفي عام 2011 تم تفكيك الأسطول لتوفير النفقات ولأسباب تتعلق بالهياكل التنظيمية. وقال الجيش الأميركي هذا العام في استراتيجية دفاعية جديدة إن التصدي لروسيا والصين سيكون أولوية فيما يمثل أحدث مؤشر على تغير الأولويات بعد أكثر من 15 عاما من التركيز على مكافحة الإسلاميين المتشددين.

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