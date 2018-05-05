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باكستان تشهد أعلى درجة حرارة تسجل على الأرض في أبريل

5
MAY
2018
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شهدت باكستان في الثلاثين من أبريل الماضي، أعلى درجة ِ حرارة تُسجل على كوكب الأرض خلال شهر أبريل على الإطلاق، إذ وصلت إلى أكثر من خمسين درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية إن درجة الحرارة سُجلت في مدينة نواب شاه، بالرغم من أن درجات الحرارة في باكستان خلال أبريل، تتراوح بين 18 و29 درجة مئوية.

وقال الخبير في الأرصاد الجوية، كريستوفر برت، لواشنطن بوست، إنه من الممكن أن تكون درجة الحرارة التي سجلت في باكستان هي أعلى درجة تسجل في أبريل على الأرض.

وأشار إلى أن درجة الحرارة التي سجلت في 2001 في سانتا روزا بالمكسيك، ووصلت إلى 51 درجة، مشكوك بها.

يذكر أنه في عام 2017، صنفت باكستان ضمن أكثر 10 دول عرضة للتغير المناخي، وفق ما ذكرت صحيفة "داون" الباكستانية.

كما قتل ما يزيد عن 1200 شخص في باكستان وأصيب نحو 40 ألفا آخرين، بسبب موجة حر شديدة ضربت كراتشي قبل نحو 3

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