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ترامب يؤكد تحديد موعد ومكان لقائه مع كيم جونغ أون

4
MAY
2018
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم تحديد موعد ومكان لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وسيتم الكشف عن التفاصيل قريبا.

وكان الرئيس الأمريكي قد تحدث في وقت سابق أنه قد يعقد لقاء القمة مع كيم جونغ أون في مايو أو يونيو المقبل، وأن هناك عدة أماكن قد تستضيف هذه القمة التاريخية.

وعلى وجه التحديد تحدث ترامب هذا الأسبوع بأن لقاءه مع كيم جونغ أون قد يعقد في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، والتي التقى فيها كيم جونغ أون رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، أو في سنغافورة.
وتطرق ترامب أيضا في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إلى تقارير عن احتجاز مواطنين أمريكيين في كوريا الشمالية. وقال: "لدينا مباحثات غنية المضمون مع كوريا الشمالية والكثير من الأمور قد حدثت فيما يتعلق بالرهائن".

وأضاف: "أعتقد أنكم سترون أمروا جيدة جدا".

وتدرس السلطات الأمريكية حاليا التقارير حول نقل 3 مواطنين أمريكيين معتقلين في كوريا الشمالية من معتقل للأشغال الشاقة إلى فندق في بيونغ يانغ، وهناك توقعات بالإفراج عنهم قبيل القمة بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي.

وصرح ترامب كذلك بأن الولايات المتحدة لا تخطط حاليا لتقليص عدد قواتها في كوريا الجنوبية، وأن هذه المسألة لا تناقش في سياق المباحثات مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب إن "موضوع القوات ليس على الطاولة".

جدير بالذكر أن القوات الأمريكية موجودة على أراضي كوريا الجنوبية منذ خمسينات القرن الماضي بعد الحرب في شبه الجزيرة الكورية، ويبلغ عددها هناك حاليا أكثر من 20 ألف عسكري.

روسيا اليوم
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