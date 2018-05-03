بالصور: قصة مؤثرة.. عاد لطليقته الستينية بعد علمه بمرضها الخطير!

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ذكرت صحيفة "حرييت" التركية، في خبر على موقعها الإلكتروني أن المواطن التركي طوران كوسا (60 عاما) عقد قرانه من جديد على طليقته نباهت كوسا (64 عاما) بعد أن علم بإصابتها بسرطان الثدي.



وقال كوسا للصحيفة: "لقد تذكرت اهتمامها بي عندما أجريت عملية في الرئتين قبل سنوات، والأيام الجميلة التي قضيتها معها، فعزمت على زيارتها والاهتمام بها في المستشفى، وهناك قررت الزواج بها".



وأضاف: "لن أستطيع أن أعهدها لأحد غيري وسأهتم بها كثيرا، وسأبذل ما بوسعي لإسعادها وأمسك يدها حتى لو بقيت طوال حياتها في المستشفى".



من جهتها قالت الزوجة: "لقد قررنا الزواج مرة أخرى، وسأخرج من المستشفى لأعيش حياة جميلة مع زوجي، وأنا سعيدة جدا لأنني عدت وتزوجت من شريكي من جديد، فهو رجل لطيف وصادق وعطوف".



وذكرت الصحيفة أن مراسم الزواج جرت في المستشفى، حيث جلبت ثياب الزفاف للعروس بالإضافة إلى شعر مستعار (باروكة)، بحضور مختار الحي وبعض الأطباء وأقارب العروسين.