بالفيديو ـ هاجم زوجته بمفك براغي في صالون الحلاقة .. وهذا السبب !

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره في أحد صالونات الحلاقة النسائية في نيويورك، ويظهر فيه رجل وهو يهاجم زوجته بمفك براغي، على إثر خلاف بينهما على حضانة طفلهما.

وفي الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، يظهر خوسيه كاستيلو (66 عاماً)، وهو يدخل إلى صالون الحلاقة، ويتوجه مباشرة إلى زوجته التي كانت تنتظر دورها، قبل أن يحاول مهاجمتها بمفك براغي كان في يده.

وسرعان ما اندلع عراك بين الزوجين في صالون الحلاقة، قبل أن تحاول إحدى العاملات في المتجر التدخل لحماية الزوجة، لكنه كان أقوى منها، لينتقل الشجار إلى خارج المحل، وانتهى الحال بالزوجة ملقاة على الأرض، قبل أن يهب المارة لإنقاذها من زوجها الغاضب، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واعتقلت الشرطة في وقت لاحق كاستيلو، ووجهت له تهمة الشروع بالقتل، في حين تم نقل الزوجة إلى المستشفى، وهي في حالة حرجة، ولا تزال تتنفس عن طريق أنبوب.