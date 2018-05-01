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ابنة الممثل العالمي جاكي شان مشردة في الشوارع.. لهذا السبب طُردت الفتاة من المنزل!

1
MAY
2018
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كشفت صحيفة Daily Mail البريطانية، أن ابنة الممثل العالمي جاكي شان التي تدعى إيتا، أصبحت الآن مشردة في الشوارع.

وقامت إيتا (19 عاماًً) بنشر فيديو لها تقول فيه إنها أصبحت بلا مأوى وتعيش في الشارع مشردة، بعد أن طردتها والدتها من المنزل، بسبب سلوكياتها غير اللائقة.

ويقصد بهذه السلوكيات، الميول الجنسية المثلية لإيتا، حيث كشفت سابقاً أنها على علاقة بصديقة لها، كما نشرت صورة لها عبر إنستغرام وهما معاً.

وقالت ابنة جاكي شان إنها لا تعرف الهدف من هذا الفيديو الذي تصوره، ولكنها ترغب في أن يعرف الجميع أنها تعيش في الشارع، وإنه لا يبدو أن أحداً من أسرتها يرغب في مساعدتها.

بدورها، قالت إيلين، ملكة جمال هونغ كونغ السابقة ووالدة إيتا، إن "على ابنتها أن تعمل، فما أعرفه عندما لا يحوز الشخص أموالاً إن عليه أن يبحث عن عمل، وليس أن ينشر فيديو يقول فيه للناس إنه مفلس ويذكر اسم والده، فكل الناس في مختلف العالم يعملون بجد، ولا يعتمدون على أموال أو شهرة أحد".

يذكر أن إيتا هي ابنة جاكي شان من علاقة عابرة مر بها خلال فترة زواجه.

وجاكي شان هو ممثل ومخرج أفلام ومنتج من هونغ كونغ.

واشتهر جاكي شان في أفلامه بأسلوب ملاكمة الآخرين في القتال واستخدام أسلحة مرتجلة والحركات البهلوانية المبتكرة والتي في العادة يؤديها بنفسه.

وبدأ جاكي شان التمثيل منذ الستينيات، وقد ظهر في أكثر من 150 فيلماً.

وبعدها حصل جاكي شان على نجمات في كل من شارع النجوم في هونغ كونغ وممر الشهرة في هوليوود باعتباره أيقونة ثقافية، تمت الإشارة إليه في العديد من أغاني البوب، الكرتون وألعاب الفيديو.

تدرب جاكي شان على الأوبرا وأصدر عدداً من الألبومات وغنى العديد من الشارات الموسيقية للأفلام التي لعب دور البطولة فيها. كما أنه فاعل خير بارز وقد فاز بعدد كبير من الجوائز ومنها جائزة الأوسكار الفخرية.

المصدر : عربي بوست

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