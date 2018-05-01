أول دولة في العالم تضع سعرا أدنى للمشروبات الكحولية

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أصبحت اسكتلندا، الثلاثاء، أول دولة في العالم تضع قانونا يحدد الحد الأدنى لسعر وحدة الكحول الواحدة، ويضمن عدم بيعها بسعر أقل.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، سيتوجب على باعة المشروبات الكحولية ضمان تسعيرة الكحول الجديدة، التي ستكلف الوحدة منها (10 مليلترات من الكحول) 50 بنسا على الأقل.

وهذا يعني أن قنينة النبيذ التي تحتوي على 13 بالمئة من الكحول ويبلغ حجمها 750 مليلترا، ستباع مقابل 4.88 جنيه إسترليني على الأقل في اسكتلندا، وفقا للقانون الجديد.

ويأتي القانون الجديد ضمن جهود اسكتلندا للتقليل من حالات الوفاة المتعلقة بشرب الكحول.

وتشهد اسكتلندا 22 حالة وفاة متعلقة بشرب الكحول كل أسبوع، مما يكلف النظام الصحي في البلاد 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا.

وشهدت بريطانيا 7327 حالة وفاة متعلقة بشرب الكحول في 2016، وكان لاسكتلندا النصيب الأكبر من الوفيات، مقارنة بأقاليم بريطانيا الأخرى.

ويبدو أن هناك خططا لوضع قانون مشابه لضمان عدم بيع المشروبات الكحولية بسعر منخفض، في ويلز وإيرلندا الشمالية قريبا، فيما لا تزال إنجلترا تدرس الموضوع.