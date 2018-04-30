اقفال صناديق الاقتراع في افريقيا و هذه هي نسب الإقتراع

A + A -

اقفلت صناديق الاقتراع في جنوب افريقيا عند الحادية عشرة ليلا بتوقيت بيروت ، فيما اقفلت في نيجيريا والفابون وبنين عند 12 ليلا. اما ساحل العاج وليبيريا وسيراليون والسنفال وغينيا وغانا فعند الواحدة من فجر اليوم .

جاءت نسب اقتراع اللبنانيين للانتخابات النيابية في قارة افريقيا على الشكل التالي :

- جنوب افريقيا 191 مقترع من اصل 312 ناخب اي بنسبة 52 بالمئة،

- الغابون 165 من 251 اي بنسبة 57 بالمئة

- الكونغو 207 من 341 بنسبة 49.6 بالمئة.

- نيجيريا 916 من 1263 اي 60 بالمئية.

- بنين 170 من 217 بنسبة 78.3 بالمية.

- ساحل العاج 1658 من 2345 بنسبة 70.4 بالمئة

- ليبيريا 151 من 211 بنسبة 63 بالمئة

- سيراليون 109 من 260 بنسبة 41.9 بالمئة

- السنغال 269 من 400 بنسبة 67.25 بالمئة

- غينيا 266 من 439 اي بنسبة 60.6 بالمئة

غانا 249 من 249 بنسبة 66.4 بالمئة.