انفجارات في مواقع عسكرية في حماة

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أفادت وسائل الأعلام السورية، مساء اليوم الأحد، بسماع دوي انفجارات في ريفي حماة وحلب.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن الجهات المعنية تعمل على التأكد من سبب تلك الانفجارات

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله، بإن بعض المواقع العسكرية في حماة وحلب تعرضت لعدوان بالصواريخ.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك" إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الاغلب من ضربات جوية.

وأضاف المصدر أن استهداف مستودع للذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري بريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل.

وأشار إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.