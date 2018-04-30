بالأرقام - اقفال صناديق الاقتراع منتصف الليل في اوروبا

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اقفلت صناديق الاقتراع امام الناخبين اللبنانيين في اوروبا، وكان اخر صندوق اقفل منتصف هذه الليلة في لندن. هذا وبلغ عدد المقترعين في بعض الدول الاوروبية والاميركية وافريقيا حتى منتصف الليل كان على الشكل التالي :

فرنسا 4660 مقترع من اصل 8644

المانيا 4988 مقترع من اصل 8355

سويسرا 438 مقترع من اصل 889

اوستراليا 6602 مقترع من اصل 11825

كندا 2639 مقترع من اصل 11443

الولايات المتحدة الاميركية مقترع 2596 من اصل 9999

السويد 1106 مقترع من اصل 1910

بريطانيا 961 من اصل 1824

بلجيكا 785 مقترع من اصل 1053.

ساحل العاج 1585 مقترع من اصل 2345

نيجيريا 907 مقترع من اصل 1253

البرازيل 757 مقترع من اصل 2112

فنزويللا 602 من 1497.

ايطاليا 378 مقترع.