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بالأرقام - اقفال صناديق الاقتراع منتصف الليل في اوروبا

30
APRIL
2018
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اقفلت صناديق الاقتراع امام الناخبين اللبنانيين في اوروبا، وكان اخر صندوق اقفل منتصف هذه الليلة في لندن. هذا وبلغ عدد المقترعين في بعض الدول الاوروبية والاميركية وافريقيا حتى منتصف الليل كان على الشكل التالي :
فرنسا 4660 مقترع من اصل 8644
المانيا 4988 مقترع من اصل 8355
سويسرا 438 مقترع من اصل 889
اوستراليا 6602 مقترع من اصل 11825
كندا 2639 مقترع من اصل 11443
الولايات المتحدة الاميركية مقترع 2596 من اصل 9999
السويد 1106 مقترع من اصل 1910
بريطانيا 961 من اصل 1824
بلجيكا 785 مقترع من اصل 1053.
ساحل العاج 1585 مقترع من اصل 2345
نيجيريا 907 مقترع من اصل 1253
البرازيل 757 مقترع من اصل 2112
فنزويللا 602 من 1497.
ايطاليا 378 مقترع.

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