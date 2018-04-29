بالأرقام - نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة السادسة مساءً

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نسب الاقتراع في جميع الدول حتى الساعة السادسة مساءً :

اسبانيا ٧٤ صوت من أصل ٣٧٦

سويسرا ٢٣٠ صوت من أصل ٨٨٩

هولندا ١٠٣ صوت من أصل ٢٢٨

رومانيا ١٦١ صوت من أصل ٢٧٠

اليونان ١٢٣ من أصل ٢٥٦

إيطاليا ٢٣٥ صوت من أصل ٧٢٩

دانمارك ٨٧ من أصل ٢٥٠

كونغو ١٦٠ صوت من أصل ٣٤١

غانا ١٨٥ من أصل ٣٧٥

جنوب أفريقيا ٧٢ من أصل ٣١٢

غابون ١١٥ من أصل ٢٥١

سيرياليون ٥٠ من أصل ٢٦٠

سنغال ١٤٩ من أصل ٤٠٠

باراغوي: ١٠٠ من أصل ٩٢٤

كولومبيا: ١٢ من أصل ٣٢٥

أرجنتين: ٩ من أصل ٣٩٢

مكسيك: ٠ من ٣٥١

أرمينيا: ١١٨ من ٣١١

المملكة المتحدة: ٣٧١ من ١٨٢٤

بلجيكا: ٤٩٨ من ١٠٥٣

السويد: ٦٦٢ من ١٩١٠

المانيا: ٢١٥١ من ٨٣٥٥

فرنسا: ٢٧٩٦ من أصل ٨٦٤٤

ساحل العاج: ١١١٠ من ٢٣٤٥

نيجيريا: ٤٨٩ من ١٢٦٣

برازيل: ٢٣٤ من ٢١١٢

فنزويلا: ٠ من ١٤٩٧

أستراليا: ٦٦٠٢ من ١١٨٢٥

كندا: ٢٣٩ من ١١٤٤٣

الولايات المتحدة الأميركية: ٦١٥ من ٩٩٩٩



