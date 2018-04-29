بومبيو: بيونغ يانغ مستعدة للمساعدة في نزع السلاح النووي

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قال وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو إنه أجرى "محادثة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون خلال زيارته بيونغ يانغ، مضيفا ان كيم "مستعد... لوضع خريطة من شأنها مساعدتنا في تحقيق" هدف نزع السلاح النووي.





وأدلى بومبيو بهذه التصريحات في مقابلة مع "إيه بي سي نيوز" نُشرت مقتطفات منها السبت، على أن تُبث الأحد.

من جهته قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مون أن تأكيد زعيمي الكوريتين من جديد استهدافهما نزع السلاح النووي بشكل كامل خلال اجتماعهما يوم الجمعة تعد أنباء طيبة للعالم.

واتفق مون وترامب خلال اتصال هاتفي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والتي قال ترامب إنها ستعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

وقال مكتب مون إن مون وترامب تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن موقعين أو ثلاثة محتملين للقمة بين كيم وترامب.