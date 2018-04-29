living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بيونغيانغ ستدعو خبراء أميركيين ليتحققوا من إغلاق موقعها النووي

29
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد) أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وعد بدعوة خبراء أميركيين وصحافيين للتحقق من إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وقال كيم خلال القمة التي جمعته مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الجمعة إنه سيُغلق موقع التجارب النووية في بلاده في أيار (مايو) المقبل، بحسب ما ذكر مكتب مون.

وصرح الناطق باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ-تشان بأن «كيم قال... إنه سينفذ (عملية) إغلاق موقع التجارب النووية في أيار (مايو)، وإنه سيدعو قريبا خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكشف العملية للمجتمع الدولي بشفافية».

وجرت قمة تاريخية الجمعة بين كيم ومون تعهد الزعيمان خلالها بالعمل على إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإرساء سلام دائم فيها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن التحضيرات «تسير في شكل جيد جداً» استعدادا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي.

وأضاف أن اجتماعاً مع الزعيم الكوري الشمالي قد يُعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وأوضح ترامب خلال تجمع انتخابي في واشنطن بولاية ميشيغان: «أعتقد أننا سنعقد اجتماعا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. سيكون اجتماعاً مهماً جداً، نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ».

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إن آبي وترامب رحبا باجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين بوصفه خطوة إيجابية من أجل نزع السلاح النووي و«خطوة تاريخية» نحو تحقيق السلام والاستقرار في شمال شرقي آسيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في بيان إن هذه التصريحات جاءت خلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة بين آبي وترامب يوم السبت اتفقا خلاله أيضاً على أهمية اتخاذ بيونغيانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

ونقلت تصريحات نشرها مكتب آبي عنه قوله في ساعة متأخرة من السبت إن «أهم شيء هو ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات محددة في المستقبل».

واتفق ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن أيضاً على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

الحياة
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout