بيونغيانغ ستدعو خبراء أميركيين ليتحققوا من إغلاق موقعها النووي

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أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد) أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وعد بدعوة خبراء أميركيين وصحافيين للتحقق من إغلاق موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية الشهر المقبل.

وقال كيم خلال القمة التي جمعته مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الجمعة إنه سيُغلق موقع التجارب النووية في بلاده في أيار (مايو) المقبل، بحسب ما ذكر مكتب مون.

وصرح الناطق باسم الرئاسة في كوريا الجنوبية يون يونغ-تشان بأن «كيم قال... إنه سينفذ (عملية) إغلاق موقع التجارب النووية في أيار (مايو)، وإنه سيدعو قريبا خبراء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لكشف العملية للمجتمع الدولي بشفافية».

وجرت قمة تاريخية الجمعة بين كيم ومون تعهد الزعيمان خلالها بالعمل على إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإرساء سلام دائم فيها.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أن التحضيرات «تسير في شكل جيد جداً» استعدادا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي.

وأضاف أن اجتماعاً مع الزعيم الكوري الشمالي قد يُعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. وأوضح ترامب خلال تجمع انتخابي في واشنطن بولاية ميشيغان: «أعتقد أننا سنعقد اجتماعا خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة. سيكون اجتماعاً مهماً جداً، نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ».

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إن آبي وترامب رحبا باجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين بوصفه خطوة إيجابية من أجل نزع السلاح النووي و«خطوة تاريخية» نحو تحقيق السلام والاستقرار في شمال شرقي آسيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الياباني في بيان إن هذه التصريحات جاءت خلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة بين آبي وترامب يوم السبت اتفقا خلاله أيضاً على أهمية اتخاذ بيونغيانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

ونقلت تصريحات نشرها مكتب آبي عنه قوله في ساعة متأخرة من السبت إن «أهم شيء هو ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات محددة في المستقبل».

واتفق ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن أيضاً على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.