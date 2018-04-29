إفتتاح صناديق الإقتراع في سيدني ملبورن و بريسبان

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يتوجه من الآن، بتوقيت بيروت ، المنتشرون اللبنانيون، في اوستراليا، حيث سجل 11820 ناخبا،الى مراكز الاقلام المقررة، للمشاركة في العملية الانتخابية والادلاء بأصواتهم للوائح يختارونها لتمثيلهم في الندوة البرلمانية في وطنهم الام.

وتواكب العملية الانتخابية، من لبنان، غرفتا العمليات في الخارجية والداخلية. وستنقل عمليات الاقتراع مباشرة عبر وزارة الخارجية.

وستتولى السفارة اللبنانية في فرز الظروف العائدة لكل دائرة انتخابية ونقلها من الخارج إلى لبنان، كي يصار إلى وضعها في المصرف المركزي ونقلها لاحقا إلى لجان القيد الابتدائية لفرز القسائم يوم الأحد في 6 أيار، تزامنا مع بدء عملية الفرز في لبنان، تماما كما حصل في الدول العربية الست التي إقترع فيها اللبنانيون المنتشرون يوم الجمعة الفائت.