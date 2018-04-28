زوجة ماكرون تكشف "حقيقة مؤسفة" عن ميلانيا ترامب

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كشفت بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن نظيرتها الأميركية ميلانيا ترامب تعيش مقيدة في بيتها.

وبعد زيارة رسمية لماكرون وزوجته إلى الولايات المتحدة، تحدثت السيدة الأولى الفرنسية لصحيفة "لو موند" عن لقائها مع زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب (48 عاما).

وقالت بريجيت صاحبة الـ65 عاما: "ميلانيا كانت مرحة. لدينا نفس حس الفكاهة. ضحكنا معا كثيرا".

وفي المقابل، قالت بريجيت إن ميلانيا "لا يمكنها فعل شيء، لا يمكنها حتى فتح نوافذ البيت الأبيض أو الخروج منه. إنها مقيدة أكثر مني بكثير. أنا أخرج في باريس كل يوم".