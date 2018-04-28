جائزة نوبل للسلام لـ ترامب؟

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اقترح السيناتور الجمهوري الأمريكي ليندسي غراهام، منح الرئيس دونالد ترامب جائزة نوبل للسلام في حال تمت تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال السيناتور في حديث لقناة Fox News الأميركية: “دونالد ترامب أقنع كوريا الشمالية والصين أنه جاد بشأن التغييرات.. لكننا لم نحقق ذلك بعد، وفي حال نجحنا وحدث ذلك، فإن الرئيس ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام”.

ووفقا لغراهام، فإن ترامب استطاع أن يبرهن لبيونغ يانغ ضرورة اتخاذ نهج “دولة عادية”، أو اختبار مغبة مواصلة بنائها الصواريخ بهدف “ضرب الولايات المتحدة”.

ولفت السناتور الجمهوري إلى أن لقاء القمة الذي عُقد يوم أمس بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ونظيره الجنوبي مون جيه إن، “ما كان ليحدث بدون ترامب”.