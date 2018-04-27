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عندما يعترف ترامب بأخطائه بحق ميلانيا..

27
APRIL
2018
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اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأنه لم يجد وقت لإحضار هدية إلى زوجته مبلانيا في يوم عيد ميلادها، الذي صادف اليوم الخميس، حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وفي مقابلة هاتفية مع برنامج فوكس آند فريندز الشهير، رد ترامب عند سؤاله عن عدم حصول السيدة الأولى على هدية بمناسبة عيد ميلادها الثامن والأربعين، قائلا في البداية: "من الأفضل ألا أخوض في هذا الأمر.. قد يعرضني لمشكلة".

وأضاف ترامب بعدما تعثر في كلماته: "أتعرف، أنا مشغول جدًا ولا وقت للبحث عن هدايا، حسنا؟"، ومع ذلك، فقد قال كشف أنه أهدى ميلانيا "بطاقة جميلة وبعض الزهور الجميلة"، على حد تعبيره.

وأثنى الرئيس الأميركي على "العمل الرائع" الذي قامت به زوجته في التخطيط لحفل العشاء على شرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت هذا الأسبوع.

وختم ترامب بالقول:" إنه عيد ميلاد ميلانيا ، لذلك قلت دعونا نفعل ذلك [المقابلة] في عيد ميلاد ميلانيا، عيد ميلاد سعيد جدا لميلانيا".

ولطالما تناولت وسائل الإعلام المحلية العلاقة بين ترامب وميلانيا، بعدما لوحظ إشارات غير ودية بين الزوجين وطريقة تعامل تنم عن مشاكل بينهما.

وخلال مراسم التقاط صورة جماعية مع الرئيس الفرنسي وزوجته في واشنطن، حاولت ميلانيا الإفلات من يد زوجها، وعدم الإمساك بها، حسب ما رصدت كاميرات النقل المباشر.

وليست هذه المرة الأولى التي تحرج فيها ميلانيا زوجها، إذ سبق أن أزاحت يده عندما حاول الإمساك بها، غير مكترثة بعدسات المصورين.

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