حل لغز سقوط الطائرة التي قتلت فيها ابنة رجل الأعمال واصدقائها!

A + A -

اخيرا تم الاعلان عن نتائج التحقيق الذي استمر طويلا باستعانة خبراء اجانب للكشف عن السبب الرئيسي لسقوط طائرة.

وبحسب التقرير الاول للتحقيق٬ بدأت سرعة الطائرة من طراز “تشالنجر” 604 بالانخفاض عندما كانت تطير على ارتفاع 2600 متر٬ ولكن بسبب عطل في مؤشر السرعة ظن الطيار ان سرعة الطائرة تزداد بدل ان تنخفض٬ لذلك حاول الطيار ابطاء سرعة الطائرة عن طريق سحب الطائرة الى الاعلى٬ وعندما وصلت الطائرة الى ارتفاع 6600 متر بدأت بالخروج عن سيطرة الطيار٬ وبدأت بالدواران حول نفسها وخسارة ارتفاعها٬ وعند هبوطها مسافة الف و600 متر تعطل احد محركات الطائرة وفصل ذيل الطائرة عن جسمها٬ الامر الذي ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بين الجبال”

واظهرت التسجيلات التي كانت في الطائرة حالة الهلع التى عاشها الركاب”

واوضح التقرير انه “يعتقد ان احد الانابيب المعدة لقياس سرعة الهوء المعاكس للطائرة قد تعطل بسبب الرمال اثناء تواجد الطائرة في دبي والتي بقيت هناك 4 ايام”

الجدير بذكره انه وفي 31 مارس من عام 2009 حدثت حادثة مشابهة حيث سقطت طائرة فرنسية في المحيط الاطلسي لتعطل هذا الانبوب بسبب الاحوال الجوية السيئة وقتها٬ ،فقد حينها 228 شخص حياتهم بسبب الحادث.

يذكر ان الطائرة سقطت يوم الأحد 11 مارس/آذار 2018 في جنوب إيران، وكان على متن الطائرة 11 شخصاً، قائدتان للطائرة ومضيفة طيران ومينا و7 من صديقاتها اثنتان منهما ستتزوجان في الصيف المقبل وأخرى حامل في أشهرها الأولى وواحدة لديها طفل لم يكمل بعد 4 أشهر.

ومينا هي عضو في الهيئة الادارية لشركة بشاران القابضة منذ عام 2013 وكاتبة مقالات عن السياحة والسفر في العديد من المجلات والصحف.

الشابة البالغة من العمر 28 سنة، كانت الذراع الأيمن لوالدها الثري في جميع أعماله المتنوعة ما بين مجالات الغذاء والسياحة والبناء والطاقة واليخوت.

تخرجت باشاران البكالوريوس من جامعة كوتش التركية تخصص إدارة أعمال، ثم حصلت على الماجستير في إدارة الماركات العالمية من كلية إدارة الأعمال الأوروبية في لندن.

وقعت مينا في حب مالك أنظمة طباعة البصمة مراد جازار وفي أكتوبر 2017 أعلنا خطوبتهما بشكل رسمي في حفلة أسطورية بفندق “سوهو هاوس”، وحدد بعدها تاريخ الزفاف في 14 أبريل/نيسان 2018 في أحد القصور.

وكانت مينا تستعد للزفاف وانتهت من معظم التحضيرات التي تشي باحتفال فخم وأسطوري ودعوات الزفاف كانت قد قامت بطباعتها وتجهيزها.



turkiya now