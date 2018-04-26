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مصر.. 550 مكالمة يومياً للعلاج من الإدمان بعد فوز صلاح بجائزة الأفضل بإنجلترا

26
APRIL
2018
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أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر، أن مشاركة محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في حملة "أنت أقوى من المخدرات" جاءت تطوعاً.

وأشار إلى ارتفاع المكالمات إلى ما يقرب من 550 مكالمة يومياً لتلقي خدمات العلاج والمشورة بالمجان وفي سرية تامة.

وقال الصندوق، وفق صحيفة "المصري اليوم": مشاركة اللاعب في الحملة كانت دون أجر؛ لإيمانه بأهمية القضية ورغبته في حماية الشباب المصري من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، وذلك ضمن سلسلة إعلانات يقوم بها باعتبارها عملاً قومياً.

وأضاف أن الفنان محمد حماقي شارك في الإعلان الأخير للحملة بأغنية مناهضة لتعاطي المخدرات متطوعاً أيضاً ودون أي مقابل مادي.

وأردف الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء: حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة اللاعب محمد صلاح حققت نجاحاً كبيراً في زيادة عدد المكالمات الواردة إلى الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، خاصة بعد حصوله على أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

وتابع: يتم تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات من خلال عده محاور؛ منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل، كما تمت الاستعانة بالعديد من الفنانين خلال الفترة الماضية للمشاركة في حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان.

وقال الصندوق: جميع من شاركوا في الحملات متطوعون دون مقابل أي أجر باعتبار قضية مكافحة تعاطي المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة مشاهدة الإعلان الأخير الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بمشاركة محمد صلاح تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات.. متسيبهاش تغلبك"، بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق 23 مليون مشاهد منذ إطلاق الإعلان حتى الآن، كما وصل إجمالي عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وفيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" إلى ما يقرب من 32 مليون مشاهدة، وأكثر من 80 ألف مشاركة من جانب المتابعين و120 ألف تعليق، وكانت جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان.

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