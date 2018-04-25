احذروا بوالين الهيدروجين في أعياد الميلاد... فقد تسبب كارثة

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يصور اللقطات المروعة، لانفجار بالون مليء بالهيدروجين، تسبب بإصابة فتاة هندية بحروق خطيرة، أثناء تشغيلها الشموع، في حفل عيد ميلادها يوم السبت الماضي.

وتظهر الفتاة في الفيديو الذي نشره صديقها على "فيسبوك"، وهي تحتفل رفقة أصدقائها المتجمعين حول الطاولة لالتقاط الصور، وحولهم العديد من البالونات الملونة، قبل أن تحاول تشغيل الشموع على كعكة عيد الميلاد، مما تسبب بانفجار بالون مليء بالهيدروجين، واشتعال النيران في المكان، وفقًا لموقع "إكسبريس دايجست".

ويمكن سماع صراخ المتواجدين في المكان، من خلال المقطع المصور، كما يبدو الشاب الذي يحمل الكاميرا، فاقدًا السيطرة لفترة وجيزة بسبب الصدمة، قبل أن يعود مجددًا لعرض المشهد، الذي تبدو الفتاة فيه مرتدية فستانًا أزرق، تصرخ برعب شديد، ثم تركض باتجاه الكاميرا، فيقطع المشهد من جديد.