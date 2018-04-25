الجبير: على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا

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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات الأمريكية في سوريا.

وقال الجبير تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه "يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأمريكية في سوريا وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأمريكي الحماية الأمريكية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأمريكية على أراضيها".

وأضاف الجبير أنه لو قامت الولايات المتحدة بسحب حمايتها المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر، فإن "النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).