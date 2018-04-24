قبل 13 عاما انطلق يوتيوب.. شاهد أول فيديو نشر على الموقع

A + A -

قبل 13 عاما، نشر موقع "يويتوب" الشهير أول فيديوهاته على يد 3 شبان، ليصبح بعد سنوات قليلة أكبر منصة لعرض الفيديوهات في عالم الإنترنت.

فبتاريخ 23 أبريل عام 2005، نشر الشاب الأميركي جاويد كريم مقطع فيديو قصير مدته 18 ثانية، ويظهر فيه أحد مؤسسي موقع "يوتيوب" داخل حديقة حيوانات.

وتحدث كريم عن انطباعاته عن الحديقة ولا سيما قسم الفيلة، الذي صوّر فيه فيديو قصير، يحمل اسم" Me at the Zoo"، أي "أنا في حديقة الحيوان".

ورغم أنه أول فيديو منشور في موقع مشاركة الفيديوهات، فقد حصد 48 مليون مشاهدة فقط، مقارنة بفيديوهات أخرى نالت مليارات المشاهدات.

وظل جاويد كريم مالكا مع آخرين لـ"يوتيوب" لمدة عام، قبل بيعه لشركة "غوغل" مقابل 1.65 مليار دولار أميركي