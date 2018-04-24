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الكيان الإسرائيلي يحذر روسيا!

24
APRIL
2018
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شدد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على أنّ "إسرائيل سترد بقوة إذا استُخدمت منظومات الدفاع الجوي "إس-300" روسية الصنع ضد طيرانها في سوريا".


وقال ليبرمان في حديث إلى صحيفة "يديعوت أحرونوت" في أول تعليق له على الأنباء حول نية موسكو تزويد القوات السورية بمنظومات "إس-300" الصاروخية للدفاع الجوي، قال: "من المهم بالنسبة لنا ألا تُستخدم الأسلحة الدفاعية التي يسلمّها الروس إلى سوريا ضدنا، وإذا استخدمت فإننا سنتصرف ضدها".


وأشار وزير الحرب الإسرائيلي إلى اطلاعه على التقارير الصحافية التي تتحدث عن مطالبة تل أبيب لموسكو بالامتناع عن تسليم منظومات "إس-300" إلى سوريا، مضيفا أن هذه التقارير ليس لها أي أساس من الصحة في الواقع.


وأشار ليبرمان إلى أنّ "إيران وليس روسيا هي المشكلة بالنسبة لإسرائيل"، لافتا إلى أنّ "منظومات دفاع جوي روسية سبق أن انتشرت في سوريا، لكنها لم تستخدم ضد القوات الإسرائيلية".


وقال إن "قنوات الاتصال ما زالت مفتوحة بشكل دائم خلال السنوات الماضية من أجل منع حوادث بين روسيا وإسرائيل في سوريا، حتى ولو كانت المشاورات عبرها صعبة في بعض الأحوال".


وأضاف: "الطرف الوحيد الذي تصرف ضدنا هو السوريون، وحين تصرفت منظومات الدفاع السورية ضدنا دمّرناها".

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