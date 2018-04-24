ميركل:- سنستقبل 10 آلاف لاجئ في إطار عملية إعادة التوطين

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أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أمس، «أنّ ألمانيا ستستقبل 10 آلاف لاجئ في إطار عملية إعادة التوطين».

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في برلين: «ألمانيا ستستقبل 10 آلاف لاجئ في إطار عملية إعادة التوطين الحالية.»

وأضافت المستشارة الألمانية أنّ بلادها «خصّصت هذه الحصص ضمن إطار الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الاستقبال القانوني للاجئين، مقابل نقل المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا إلى تركيا».

وأشارت ميركل إلى أنّ: «الهدف لا يزال مكافحة الهجرة غير الشرعية». وتعتزم برلين لتحقيق هذه الغاية الاستمرار في تقديم المساعدة لمناطق الأزمات، على سبيل المثال، سورية وليبيا ومنطقة بحيرة تشاد»، مضيفة أنّ العمل «لا يزال متوتراً جداً ويتطلّب الكثير من المال».

والجدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي وتركيا وقّعا اتفاقاً على مبادئ «خطة عمل مشتركة» لمكافحة أزمة الهجرة. ونصّت تفاصيل الاتفاق حينها، على إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية عبر تركيا إلى داخل أراضي تركيا على نفقة الاتحاد الأوروبي.