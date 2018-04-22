روسيا - إحباط مخطط إرهابي يستهدف كأس العالم

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نصر المجالي-



نصر المجالي: تحدثت تقارير عن اعتقال الأمن الفدرالي الروسي لعدد من الأشخاص المنتمين لـ(داعش) مشتبه بهم في التخطيل لعمليات إرهابية في مدينتين تقام فيهما مباريات كأس العالم.

وعرض شريط فيديو للشرط تفاصيل غارة درامية في مدينة سان بطرسبرغ، بالقرب من الاستاد الذي سيلعب فيه منتخب انكلترا إدى مبارياته، حيث تم اعتقال 7 اشخاص متهمين بالتواصل مع رجل يقوم بالتجنيد لصالح تنظيم (داعش).

وحسب الشريط فإن عددا من هؤلاء المعتقلين ظهروا بألبسته الداخلية فقط عندما كانوا محتجزين من قبل فريق من بينهم قوة من وزارة الداخلية رد الفعل السريع ووكالات الأمن وقوة الأمن الفدرالي الروسية (FSB).

وقال تقرير نشرته صحيفة (صنداي ميل)، يو م الأحد، إنه اعتقل ثلاثة رجال وقُتل أحدهم عندما اقتحمت أجهزة الاستخبارات خلية إرهابية مشبوهة أخرى في مدينة روستوف- أون- دون، حيث ستلعب إنكلترا في أول مباراة ضد تونس.

ووجهت إلى اثنين من الرجال البالغين من العمر 21 عاما وهو من وسط آسيا تهمة التحضير للمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي في سان بطرسبرغ ، حسبما ذكرت مصادر إنفاذ القانون.

وسوف يتقدم المحققون بطلب للاحتفاظ بالآخرين في انتظار التحقيق. مع الاشخاص المعتقلين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم.

هجمات في الجنوب

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أعلنت يوم السبت عن تصفية إرهابي منتمٍ إلى تنظيم "داعش" كان يخطط لشن سلسلة هجمات في جنوب البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية في بيان له أن الإرهابي المسلح قاوم أفراد الأمن، أثناء اعتقاله اليوم في إقليم ستافروبول جنوب البلاد، وأصيب بجروح أدت إلى وفاته.



وأضاف البيان أن عناصر الأمن عثروا في موقع الحادث على بندقية ذات سبطانة قصيرة مع ذخيرة وسكين طويلة وكيس يحتوي على قطع معدنية تستخدم في تصنيع المتفجرات، علاوة على علم تنظيم "داعش" ونص المبايعة لزعيمه أبو بكر البغدادي، وكذلك خرائط لمحيط المباني الحكومية ومقار هيئة الأمن الفدرالية في الإقليم.

تهديدات مسبقة

يشار إلى أن (داعش) كان نشر تهديدا في اكتوبر 2017 تحذيرا للقائمين على تنظيم منافسات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا في العام 2018. ونشر التنظيم المسلح تهديدا على موقع تويتر يحمل صورة لمهاجم المنتخب الأرجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وهو سجين ويذرف الدم من عينه.

وكتب التنظيم على اللافتة عبارة كتب فيها "إنكم تقاتلون دولة لا تعرف الخسارة في ميزانها". كما أكد التنظيم ان هذه الحملة هي بداية لمجموعة من حملات التهديد التي ستنشر لاحقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث سيتم استهداف عدة نجوم كرة القدم سيشاركون ضمن منتخباتهم في مونديال روسيا 2018.