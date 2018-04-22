مسلّح ناشفيل الذي قتل 3...عار

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قالت شرطة ولاية تينيسي الأميركية، إن رجلا مسلحا أطلق النار في مطعم بمنطقة ناشفيل، موقعا ثلاثة قتلى وأربعة مصابين على الأقل، في الساعات الأولى من الأحد.

وذكر بيان الشرطة، أن الرجل العاري أطلق النار ثم فر جريا، وقدمت أوصافه للعموم على الإنترنت حتى تساعد في التبليغ عنه.

وبحسب البيان، فإن مُطلق النار شخص أبيض الوجه، وذو شعر قصير، وقالت الشرطة في وقت لاحق، إنها تبحث عن مشتبه فيه يسمى، ترافيس بينكين، ويبلغ 29 عاما من العمر.

وبحسب شهود عيان، فإن المهاجم استخدم بندقية من طراز "آر 15"، وهي سلاح مثير للجدل في الولايات المتحدة، بعدما جرى استخدامه في هجومي باركلاند ولوس أنجلوس، في وقت سابق.

ويثير الحق في امتلاك السلاح انقساما واسعا في الولايات المتحدة، ففي الوقت الذي يقول مدافعون عن حيازة السلاح إن لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم، يرى منتقدون أن حق التسلح يفضي إلى وقوع 30 ألف ضحية كل سنة.