مسؤول ياباني كبير متهّم بالتحرش بإحدى الصحافيات!

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sputnik-

قالت محطة تلفزيون أساهي اليابانية إنها ستتقدم بشكوى ضد نائب وزير المالية زاعمة أنه تحرش بإحدى المراسلات.

واستقال نائب وزير المالية جونيتشي فوكودا الأربعاء، لكنه نفى مزاعم التحرش تلك.



وكانت الادعاءات بأن نائب الوزير فوكودا قد وجّه تعليقات ذات إيحاءات جنسية إلى صحفيات قد أثيرت لأول مرة من قبل مجلة Shukan Shincho في وقت سابق من هذا الأسبوع.



ونشرت المجلة مقطعًا صوتيًا تقول إن صوت نائب الوزير يسمع فيه وهو يقول: "هل يمكن أن أعانقك؟" و"هل يمكنني ألمس صدرك؟". وعقب إعلان الاستقالة ، قال تلفزيون اساهي إن إحدى مراسلاته كانت أيضا إحدى ضحايا تحرش فوكودا.



وقال فوكودا إنه سيلجأ للمحكمة لمواجهة هذه المزاعم الموجهة ضده، مضيفا أنه استقال فقط لأنه لا يريد تعطيل العمل في الوزارة التي "تواجه وضعا صعبا".

وتتعرض وزارة المالية اليابانية لانتقادات بسبب مزاعم أنها غيرت بعض الوثائق من أجل حماية رئيس الوزراء شينزو آبي من اتهامات تتعلق بالمحسوبية.

وتعتزم الوزارة تعيين مكتب محاماة للتحقيق في الاتهامات.