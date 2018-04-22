إيران تتوعّد الولايات المتحدة بالنووي

A + A -

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّه إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول خطة العمل الشاملة المشتركة وأعادت العقوبات، يمكن لطهران استئناف برنامجها النووي.



وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" التلفزيونية "لدينا خيارات عدة، وجميع هذه الخيارات جاهزة، وبينها خيارات تشمل استئناف أنشطتنا النووية بمعدل أسرع بكثير"، مضيفاً أنّ "هذه الخيارات جاهزة للتنفيذ وسنتخذ القرار اللازم عندما نجد ضرورة لذلك".



ومن الجدير ذكره، أنّه في منتصف شهر أيار المقبل، يتعين على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عن نتائج المشاورات ما بين بلاده و3 دول أوروبية، هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا حول ما إذا كانت واشنطن، ستبقى في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، أم ستنسحب.