living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 9 سنوات من سرقته الفاهيتا.. هذه كانت العقوبة!

22
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



قضت محكمة أميركية بالسجن 50 عاماً على موظف حكومي في وزارة العدل سرق على مدى 9 سنوات فاهيتا، أشهر الأطباق المكسيكية، بقيمة 1.2 مليون دولار خلال عملية احتيال كبرى.

وفي التفاصيل، نقلت "سكاي نيوز" عن صحيفة "مترو" البريطانية، أنّ جيلبرتو إسكاميلا قام بتنفيذ عملية الاحتيال خلال فترة عمله في مقاطعة كاميرون جنوبي ولاية تكساس، وقام بإدراج بند "فاهيتا" لتوريده إلى مركز "داريل بي هيستر" لاحتجاز الأحداث بولاية تكساس، لكنه أخذها على الفور من دون توريدها للمركز ثم قام ببيعها.

وذكرت الشرطة الأميركية أنّها عثرت داخل منزله على عبوات فارغة من الطعام المسروق، موضحة أنّ إسكاميلا كان يعمل في وقت سابق في مركز الاحتجاز وقام بإدراج هذا البند لتوريده، واستمر على ذلك لمدة 9 سنوات سرق خلالها الطعام ثم باعه وحصل على نحو 1.2 مليون دولار.

وألقي القبض عليه في نهاية المطاف، عندما أخبر موظف في مركز الاحتجاز السائق المسؤول عن نقل المواد الغذائية بأنّهم لم يقدموا لهم "الفاهيتا" المكسيكية، مما أدى لكشف عملية الاحتيال برمتها.

من جانبه، اعترف إسكاميلا بالسرقة وأبدى ندمه، كاشفاً أنّه "وصل إلى نقطة لم يستطع التحكم فيها بعد مرور 9 سنوات من السرقة المستمرة".

Skyoflebanon
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout