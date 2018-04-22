وفاة امرأة ولدت بالقرن قبل الماضي

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توفيت اليابانية نابي تاجيما، التي يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم، السبت عن 117 عاما.



وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن تاجيما التي ولدت عام 1900، أي بآخر أعوام القرن التاسع عشر وفق التقويم الذي يتبناه العديد من العلماء، من توفيت بسبب الشيخوخة، في مستشفى بمسقط رأسها بجزيرة كيكايجيما في جنوب غرب البلاد.

وأضافت الوكالة أن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كانت تجري أبحاثا للتأكد من أن تاجيما هي أكبر معمرة على قيد الحياة بعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابقة فيوليت براون من جمايكا العام الماضي عن 117 عاما.

وكانت موسوعة غينيس أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري الياباني ماسازو نوناكا (112 عاما) أكبر الرجال سنا في العالم.

وتشير بيانات حكومية إلى أن عدد المعمرين في اليابان بلغ في المجمل 67824 شخصا العام الماضي مقارنة مع 153 شخصا في عام 1963.