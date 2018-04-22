انفجار في مركز لتسجيل الناخبين تسبب بسقوط ضحايا!

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قال مسؤولون إن انفجارا نفذه مهاجم انتحاري فيما يبدو استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية كابول اليوم مما تسبب في سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع بعد أسابيع من الهدوء النسبي في كابول.

وقال قائد شرطة كابول داود أمين إن الانفجار نفذه انتحاري فيما يبدو وتسبب في سقوط ضحايا لكن لا توجد تفاصيل حاليا.

وذكر مسؤول من وزارة الصحة العامة إن سيارات الإسعاف نقلت أربع جثث على الأقل و15 مصابا إلى مستشفيات في المدينة لكن العدد النهائي لم يعرف بعد.

ووقع الهجوم في منطقة دشت برجي بغرب كابول حيث يعيش عدد كبير من أقلية الهزارة التي تعرضت لهجمات أعلن تنظيم «داعش» المسؤولية عنها.