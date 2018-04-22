living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من القلمون إلى إدلب .. فائض السلاح يكفي لتدمير "قارة"!

22
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استردّها الجيش السوري اليوم من تنظيمي جيش الإسلام والجبهة الإسلامية في القلمون الشرقي تستطيع أن تفتح معركة متكاملة لتحرير مدينة كاملة.

ربما لن تحتاج عملية تحرير إدلب في المستقبل القريب على مستوى العتاد أكثر مما استعاده الجيش السوري اليوم. عشرات الدبابات من طرازات متعددة، عربات بي إم بي، عربات شيلكا، رشاشات ثقيلة من عيارات عالية، قواذف آربي جي، قواذف صواريخ، مدافع بأنواع مختلفة.. إضافة لذخيرة متنوعة تعدادها بمئات آلاف الطلقات.

تفيد المعلومات أن السعودية حاولت عبر وسطاء منع قادة تلك التنظيمات من تسليم كل هذا السلاح للجيش السوري بأي ثمن، لكن واقع الحال على الأرض فرض معادلة الاستسلام والتسليم، لا بل إن المسلحين غادروا القلمون الشرقي وبحوزة كل واحد منهم 30 طلقة فقط لبندقيته وأمامهم آلاف الطلقات لا يمكنهم أن يأخذوا طلقة زائدة.

يبدو أن معركة إدلب المقبلة سيكون فيها فائض ناري يزيد عما تحتاجه تلك المعركة، وسيُخصَّص لها فائض بشري من الجنود، سيضعون خميرة تجربتهم على مدى السنوات الماضية في كبرى معارك الجغرافيا السورية.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout