بالفيديو - أنباء عن إطلاق نار داخل مقر إقامة ولي العهد السعودي ونقل الملك لملجأ آمن

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Sputnik -

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر من خلالها أصوات إطلاق نار داخل أحد القصور الملكية الواقعة في حي الخزامي بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر الناشط السعودي في مجال حقوق الإنسان، غانم الدوسري، مقاطع فيديو تظهر إطلاق النار بالقرب من قصر يزعم أنه مقر إقامة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الدوسري، أنه علم من مصدر في الديوان الملكي، قيام الجهات المعنية بنقل العاهل السعودي إلى قاعدة جوية عسكرية لحمايته.

ولم تنقل وسيلة إعلام سعودية رسمية أي أنباء عن الواقعة، كما لم يتسنى لوكالة "سبوتنيك" الحصول على أي تأكيد من مصدر رسمي.