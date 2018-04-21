ماكرون سيقدّم لترامب هذه الهدية تعبيراً عن "ثبات صداقتهما"!

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يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إهداء نظيره الأميركي دونالد ترامب شجرة سنديان ترمز إلى قوة العلاقة بين البلدين على ما ذكرت محطة "فوكس نيوز".

وقال الصحافي كريس والاس الذي أجرى مقابلة مع ماكرون في قصر الإليزيه "الهدية التي يحملها معه في إطار زيارة الدولة إلى واشنطن هي غرسة من شجرة سنديان من شمال فرنسا يأمل أن تزرع في البيت الأبيض تعبيرا عن ثبات الصداقة" بين البلدين.

وأكد ماكرون في المقابلة أنّ فرنسا كانت أول حليف دولي للثوار الأميركيين في حربهم من أجل تحقيق الاستقلال.

ويقوم إيمانويل ماكرون اعتبارا من الاثنين بزيارة دولة تستمر ثلاثة أيام في الولايات المتحدة سيستقبله خلالها ترامب بحفاوة كبيرة وسيلقي كلمة أمام الكونغرس.

وتعتبر حدائق البيت الأبيض من أقدم الحدائق المعتنى بها بشكل متواصل في الولايات المتحدة وتضم مجموعة واسعة من الأشجار والأزهار التي تعكس المواسم المختلفة.