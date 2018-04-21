مشروع قانون أميركي لنزع سلاح حزب الله

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قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي، أحدهما جمهوري وآخر ديمقراطي بمشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، وفق آلية متكاملة بدءاً بفتح تحقيق لتخمين قدرات حزب الله وترسانته العسكرية والوسائل "غير المشروعة" التي يستخدمها لشراء الأسلحة.

ويطلب المشروع من CIA فتح تحقيق لتقويم عمل قوات اليونيفل جنوب لبنان.

وبنى عضوا الكونغرس الديمقراطي السيناتور توم سيوزي والجمهوري آدم كينزينغر، مشروع القرار على "تصنيف الخارجية الأميركية حزب الله إرهابياً عام 1997 واستمراره بتهديد المصالح الأميركية وأمنها بتدخله المسلح في اليمن والعراق وسوريا، إضافة لقانون منع التمويل الدولي لحزب الله الصادر عام 2015".

وأشار مشروع القانون الجديد أيضاً إلى القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصّت على حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

كما يطرح مشروع القانون وضع تقرير استخباري تقديري عن حزب الله، يتضمّن احتساب ترسانة حزب الله الصاروخية وتقويم نجاح مهمة اليونيفيل وتقويم القدرات التكتيكية لحزب الله ووصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في شراء الأسلحة وتقدير العمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله وتحديد تأثير تدخل حزب الله في صراعات الشرق الأوسط.

ويدعو مشروع القانون إلى إشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية ونزع سلاح جميع الميليشيات.