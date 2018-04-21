شيكات بقيمة 5000 دولار لركاب طائرة انفجر أحد محركاتها

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أكدت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران، أنها أرسلت شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها، هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار المحرك، مما أسفر عن مقتل راكبة.

وأكدت شركة الطيران، الجمعة، الأنباء بأن الركاب حصلوا على الشيكات، بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار. وقالت الشركة: "يمكننا تأكيد صحة هذا التواصل وهذه البادرة النابعة من القلب".

وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز قد انفجر فوق بنسلفانيا، الثلاثاء، بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاغارديا في نيويورك، متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.

وهشم حطام المحرك إحدى نوافذ الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، مما أسفر عن مقتل راكبة، في أول حادث هبوط اضطراري يلقى فيه أحد حتفه بالولايات المتحدة منذ عام 2009. وهبطت الطائرة في فيلادلفيا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الجمعة، إنه من المتوقع أن ينهي محققو هيئة سلامة النقل عملهم في مكان الحادث بمدينة فيلادلفيا، السبت.

وقالت شركة ساوث وست إيرلاينز إنها ستسرع من برنامجها الخاص بفحص المحركات "بدافع الحذر البالغ"، ومن المتوقع أن تنهيه خلال الثلاثين يوما المقبلة.

ووفقا لمسودة أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، فإن الأمر سيتطلب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات من طراز (سي أف أم 56-7 بي)، التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية.

وأضافت أن محركات أخرى جرى استخدمها مؤخرا ستخضع لتقييم خلال 18 شهرا.