living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شيكات بقيمة 5000 دولار لركاب طائرة انفجر أحد محركاتها

21
APRIL
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أكدت شركة ساوث وست إيرلاينز للطيران، أنها أرسلت شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لركاب طائرة تابعة لها، هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار المحرك، مما أسفر عن مقتل راكبة.
 
وأكدت شركة الطيران، الجمعة، الأنباء بأن الركاب حصلوا على الشيكات، بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار. وقالت الشركة: "يمكننا تأكيد صحة هذا التواصل وهذه البادرة النابعة من القلب".
 
وكان محرك طائرة الرحلة رقم 1380 التابعة لشركة ساوث وست إيرلاينز قد انفجر فوق بنسلفانيا، الثلاثاء، بعد حوالي 20 دقيقة من إقلاع الطائرة من مطار لاغارديا في نيويورك، متجهة إلى دالاس وعلى متنها 149 شخصا.
 
وهشم حطام المحرك إحدى نوافذ الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، مما أسفر عن مقتل راكبة، في أول حادث هبوط اضطراري يلقى فيه أحد حتفه بالولايات المتحدة منذ عام 2009. وهبطت الطائرة في فيلادلفيا.
 
وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الجمعة، إنه من المتوقع أن ينهي محققو هيئة سلامة النقل عملهم في مكان الحادث بمدينة فيلادلفيا، السبت.
 
وقالت شركة ساوث وست إيرلاينز إنها ستسرع من برنامجها الخاص بفحص المحركات "بدافع الحذر البالغ"، ومن المتوقع أن تنهيه خلال الثلاثين يوما المقبلة.
 
ووفقا لمسودة أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، فإن الأمر سيتطلب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية خلال الشهور الستة القادمة على شفرات مراوح جميع المحركات من طراز (سي أف أم 56-7 بي)، التي كانت بطائرات عدد من الرحلات الجوية.
 
وأضافت أن محركات أخرى جرى استخدمها مؤخرا ستخضع لتقييم خلال 18 شهرا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout