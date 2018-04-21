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كوريا الشمالية تعلن إيقاف التجارب النووية.. وترامب يرحّب

21
APRIL
2018
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أعلنت كوريا الشمالية أنها ستتوقف عن إجراء "تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات بدءا من اليوم السبت 21 نيسان". ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالخطوة.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عزم بلاده إغلاق موقع التجارب النووية.

وقال كيم إنه "لا حاجة لإجراء تجارب نووية أو باليستية"، بحسب، الوكالة الكورية الجنوبية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية أن بلاده "ستجري حوارا مع المجتمع الدولي لإحلال السلام وتحقيق النمو الاقتصادي".

من جانبه، رحب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بإعلان كيم وقف التجارب النووية واعتبره "نبأ سارا للغاية"، "وتقدما كبيرا" لكوريا الشمالية والعالم.

وأكد أن بيونغ يانغ وافقت على تعليق كل تجاربها النووية وإغلاق موقع تجارب نووية رئيسي.

وأعرب تراميطلعه للقمة المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، والتي يجري الإعداد لها.

 

Reuters
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