الإعدام لثاني مواطنة في تاريخ الكويت..ما هي جريمتها؟

A + A -

قضت محكمة التمييز الكويتية الثلاثاء، بإعدام ثاني مواطنة في تاريخ الكويت.

وكانت قد أقدمت على قتل صديقتها بطعنة نافذة في الصدر بواسطة سكين، بعد أن اكتشفت خيانة زوجها معها بضاحية صباح السالم في الكويت.

وهذه القاتلة هي ثاني مواطنة يصدر في حقها قرار إعدام في تاريخ الكويت، بعد أولى كانت قد أُعدمت مؤخرا لتسببها في كارثة حريق عرس العيون.

وبحسب التحقيقات الأمنية، طلبت المتهمة من صديقة زوجها الجلوس للتفاهم وحل مشكلة أسرية، ووقف تدخلاتها التي كانت قد ضاقت بها ذرعا، وقبل مقابلتها اشترت المتهمة سكينا ثم توجهت لمقابلة المجني عليها، لكن خلافا أثناء النقاش دب بينهما ما دعا المواطنة لتسديد طعنة نافذة للمجني عليها فأردتها قتيلة.

على إثر ذلك وبعد تلقي بلاغ يفيد بوقوع الجريمة، توجه رجال الأمن وسيارة إسعاف ورجال المباحث إلى الموقع، حيث قاموا بإلقاء القبض على المتهمة، فيما قام فنيو الطوارئ الطبية بنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنها فارقت الحياة لدى وصولها متأثرة بجراحها.