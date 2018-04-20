بالصور - ترامب يستلم كاديلاك مدرعة ويخفيها..وهذه مواصفاتها الخارقة !

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إستخدم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد تسلمه منصبه سيارة قديمة، ورثها من سلفه باراك أوباما.

ووفقا لصحيفة "فوكس نيوز"، فإن الرئيس الأميركي تسلم سيارة ليموزين مدرعة جديدة من طراز "كاديلاك"، ولكنه قام بإخفائها في مرآب الخدمة السرية.

ووفقا للصحيفة، فإن إدراة الشركة أكدت المعلومات حول تسليم سيارة ليموزين للرئيس الأميركي. وقال الرئيس السابق للشركة، يوهان دي نيسين، إن السيارة المدرعة الجديدة اجتازت بنجاح جميع الاختبارات وقد تم تسليمها بالفعل للرئيس الأميركي.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن السيارة الجديدة سوف ترى النور بعد اجتيازها جميع اختبارات الخدمة السرية الأميركية. كما سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة تجهيز بعض الأنظمة وفقًا لمعايير الخدمة السرية. ومن المتوقع أن تزود السيارة بكبسولة مدرعة، حيث سوف تتمكن من الصمود أمام قاذف قنابل (آر بي جي) وهجوم بالأسلحة الكيميائية. كما سيتم تجهيزها بنظام رؤية ليلية وأنواع جديدة من الأسلحة. وستتمتع بمحرك 6.6 لتر توربينيزيل بقوة 600 حصان.