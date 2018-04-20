عمره 83 عاما.. إعدام أكبر سجين بتاريخ أميركا الحديث

A + A -

أعدمت ولاية ألاباما الأميركية سجينا عمره 83 عاما أدين بارتكاب سلسلة هجمات بالقنابل عام 1989، مما يجعله أكبر مدان ينفذ فيه حكم الإعدام في التاريخ الأميركي الحديث.

وقال مسؤولون بمؤسسة وليام سي. هولمان الإصلاحية في مدينة أتمور إن السجين والتر مودي نفذ فيه حكم الإعدام بالحقن. وهذا ثامن إعدام ينفذ بالولايات المتحدة هذا العام.

وقال مركز المعلومات الخاصة بعقوبة الإعدام إن مودي حل محل جوننيكسون الذي كان عمره 77 عاما عندما أعدم في ولاية مسيسبي في ديسمبر 2005 وكان أكبر من تنفذ فيه هذه العقوبة منذ أعادت المحكمة العليا الأميركية العمل بها في 1976.

وأدين مودي بإرسال قنبلة بالبريد في عام 1989 قتلت القاضي روبرت فينس (58 عاما) وبإرسال قنبلة أخرى قتلت روبرت روبنسون وهو محام مختص بالحقوق المدنية بولاية جورجيا.

ويقول الادعاء إن مودي أرسل القنبلة للقاضي غضبا من إدانة سابقة في عام 1972 في قضية تتعلق بقنبلة أيضا، وإنه أرسل القنبلة الأخرى للمحامي لتشتيت فكر المحققين.