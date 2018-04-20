الشرطة البريطانية تبدأ واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخها

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قالت الشرطة في مدينة وندسور البريطانية، التي ستشهد زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل الشهر المقبل، إنها بدأت واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخها لضمان مرور الحدث بسلام.

وذكرت رويترز أن زفاف هاري (33 عاما) على ماركل (36 عاما) في 19 مايو/أيار في كنيسة سان جورج في قلعة وندسور وهي مقر إقامة جدة الأمير والتي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.

ومن المتوقع أن تستقبل وندسور أكثر من مئة ألف زائر للاحتفال بالزفاف وقالت الشرطة إنها ستقيم حواجز على الطرق لوقف شن هجمات بمركبات وستسير دوريات مسلحة وستنشر وسائل تأمين مثل التي تستخدم في المطارات لمنع أي مشكلات أمنية.

وفتشت كلاب مدربة على رصد المتفجرات، أمي الخميس، في صناديق البريد وكبائن الهاتف وأنابيب الصرف الصحي في بداية العملية.

وقال منسق عمليات التفتيش في الشرطة أندي ترنر "هذه عملية كبيرة بالنسبة لأي قوة شرطة وهي واحدة من أكبر العمليات التي عملت بها، نريد بالطبع أن تسير كل الأمور بسلاسة".