بالفيديو - "مزحة قاتلة" تضع فتاة في مواجهة الموت

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كادت مزحة ثقيلة من صديقة لصديقتها في بولندا أن تتحول إلى حادث مروع، بعدما دفعت إحداهما الأخرى، باتجاه حافلة محاذية تسير على الطريق.

وأظهرت كاميرا المراقبة فتاتين تسيران إلى جانب بعضهما البعض، بشكل هادئ، على الطريق، لكن في لحظة مباغتة، دفعت إحداهما صديقتها، فأوقعتها تحت الحافلة.

ولحسن الحظ، فقد وقعت الفتاة الضحية، تحت آخر الحافلة، ولذلك، لم تتعرض للدهس بالعجلات.

وقامت الفتاة متثاقلة بعد وقوعها على الأرض، وفرضت الشرطة غرامة مالية على صاحبة المزحة الثقيلة، ولم تتوقف متاعبها عند هذا الحد، فالصديقة المتهورة تواجه حكما قضائيا بعام من السجن.