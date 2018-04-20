ملك يعلن تغيير اسم بلاده!

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أعلن ملك سوازيلاند، مسواتي الثالث، تغيير اسم بلاده إلى "إي سواتيني"، وذلك خلال احتفالات الذكرى السنوية الخمسين لاستقلال البلاد.

وحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" البريطاني، فإن الاسم الجديد "إي سواتيني" يعني "أرض سوازيلاند" باللغة المحلية.

وفي حديثه باستاد في مدينة مانزيني، قال إن "إي سواتيني" كان هو اسم البلاد قبل استعمارها من طرف البريطانيين، مشيرا إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعريف الناس بهذا الاسم حتى لا يطويه النسيان.

وقال وهو يرتدي زيا عسكريا "أود أن أعلن أن سوازيلاند ستعود الآن إلى اسمها الأصلي."

ويقال إن اسم سوازيلاند يثير غضب بعض المواطنين "على اعتبار أنه مزيج بين اللغة السوازية والإنجليزية".

وأضاف "من الآن فصاعدا ستعرف البلاد رسميا باسم مملكة إي سواتيني".

وتغيرت أسماء العديد من الدول خلال خضوعها للاستعمار، مثل روديسيا وهي زيمبابوي، ونياسالاند وهي مالاوي، وبيشوانالاند وهي بوتسوانا.