ناسا تطلق مرصدا فضائيا قادرا على اكتشاف كواكب بعيدة

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اطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، مرصد "TESS" الفضائي المخصص لاستكشاف الكواكب الخارجية ودراسة أغلفتها الجوية.

وأشار موقع Science Alert إلى أن المرصد سيسمح للعلماء باكتشاف كواكب صالحة للحياة. وسيراقب 200 ألف نجم ساطع، على مقربة نسبيا من الشمس. كما يأمل العلماء في أن يساعدهم المرصد على متابعة العبور الفلكي (الترانزيت)، وهي ظاهرة يحجب خلالها الكوكب النجم الذي يدور حوله.

ويزود TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) بمرآة قطرها 6.5 متر، ما يسمح بجمع كمية كبيرة من الضوء، تفوق تلك التي يجمعها التلسكوب الفضائي هابل. وهذا يعني أن المرصد قادر على اكتشاف كواكب خارجية بعيدة جدا عن النجوم الأم، قد تحوي ماء سائلا وكائنات حية.