ترامب يتحدث عن معركة عنيفة جدا مع الجيش الروسي

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عن معركة عنيفة حدثت بين الجيش الأمريكي والجيش الروسي في سوريا.

وقال ترامب:"كنا قد تحدثنا عن هذا في وقت سابق، لقد كان هناك معركة عنيفة جدا جدا في سوريا من زمن ليس بالطويل، بين جيشنا والجيش الروسي، وهذا شيء محزن، ووقع الكثير من الضحايا في هذه المعركة".

وأكد الرئيس ترامب أن لا أحد يتخذ مواقف قاسية اتجاة روسيا مثله.

وتدهورت العلاقات بين روسيا والغرب عقب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014 وما اتصل بها من أزمة مع أوكرانيا.

ووقعت الولايات المتحدة، في وقت سابق، عقوبات تستهدف 38 رجل أعمال، ومسؤول، وشركة روسيين بسبب ما وصف بـ "الأنشطة الخبيئة" لروسيا في العالم.

وقامت الولايات المتحدة بطرد عشرات الدبلوماسيين الروس تضامنا مع بريطانيا التي اتهمت روسيا بتدبير واقعة تسميم عميل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبوري.